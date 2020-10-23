Заняття з кулінарії для дітей організовують у Тернопільському благодійному фонді “Карітас”. Юні відвідувачі кулінарного гуртка вчаться готувати різноманітні страви. Допомагають їм освоїти це мистецтво професійні наставники.

Дванадцятирічна Олеся долучається до таких занять вперше. Дівчинка каже, що мріє навчитися готувати. “Дуже подобається готувати різні страви. Завжди роблю це з мамою або бабусею. Але хочеться навчитися самій готувати смачно. На цей гурток запросила подруга. Дуже подобається, хотілося б завжди відвідувати такі заняття”.

Навчаються кулінарії і хлопці, і дівчата. Кожного разу діти готують іншу страву. Роботу між собою ділять порівно. Після приготування шедеври дегустують разом із працівниками “Карітасу”.

Додамо, кулінарні заняття для дітей у Тернополі проводять у рамках проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», який реалізовується у благодійному фонді “Карітас”.