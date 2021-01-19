Різдвяний майстер-клас влаштували для вихованців Бережанського ліцею-інтернату. Діти розфарбовували пряники, створювали святкові листівки, колядували та віншували.

Завдяки такому майстер-класу діти з інтернатного закладу могли відчути різдвяний настрій, а також дізнатися більше про традиції, пов’язані зі святкуванням Різдва і Водохреща, – каже керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Підготувала майстер-клас волонтерка і майстриня Надія Гута.

«У період Різдвяних свят, є діти, які змушені перебувати в інтернатних закладах. Цим дітям нікуди їхати, щоб відчути традиції Різдвяних свят, а інтернат – це їхня тимчасова домівка. Ще до нашого приїзду до школи, діти самостійно прикрасили кімнату гірляндами, ялинкою та світлом, адже, хотіли щоб захід відбувся по святковому і в атмосфері сріблястих вогників. Створені вироби діти залишили собі, а окремі подарували волонтерам та представникам фонду “Майбутнє сиріт”. Важливим моментом усього дійства, була індивідуальна увага до кожної дитини та спілкування, якого так бракує дітям, а через карантин, ми не маємо змоги створювати святкові емоції дітям поза межами інтернатних установ».

У майстер-класі взяло участь 20 дітей. Таке дійство волонтери запланували провести також у Новосільському навчально-виховному комплексі.