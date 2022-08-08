У Тернополі організовують заняття з арт-терапії для дітей, які пережили стресові ситуації через війну. Творчі гуртки проводять у благодійному фонді “Карітас”.

Дванадцятирічна Анастасія приїхала з Маріуполя. Дівчинка каже, що подолати стрес її допомагає малювання.

“Це заспокоює, допомагає виразити емоції. Такі заняття подобаються також тим, що тут є наставники, які допомагають у малюванні, а також під час інших занять можна свої таланти проявити. Цікаво малювати разом з іншими дітьми”.

Творчі заняття з дітьми проводять волонтери. Вони переконані, що арт-терапія — кращий засіб в подоланні наслідків стресових ситуацій. Її застосовують як одну з провідних методик в роботі з дітьми. Психологи стверджують: коли малеча щось створює своїми руками, то не лише отримує задоволення від результату, а й заглиблюється у відчуття гармонії, затишку, рівноваги, діти забувають тривоги та страхи, оскільки перебувають у моменті.