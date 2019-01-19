Для дітей з вадами слуху в обласну дитячу лікарню передали обладнання

18/01/2019 Розмір тексту:

Щорічна Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» у 2018 пройшла під гаслом «Почуй світ!». Кошти збирали для закупівлі обладнання дітям з вадами слуху.

На отриману суму для Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні закупили прилад для всебічної діагностики стану слуху. Разом з представниками фонду «Серце до серця» голова облдержадміністрації Степан Барна передав нову техніку лікарні.

«Творити добро – важлива складова нашого життя. Завдяки тисячам людей доброї волі, які долучилися до акції «Серце до серця», у цій лікарні тепер є сучасний прилад. Адже статистика не тішить. Зараз на обліку в області 478 дітей з порушенням слуху. Новий апарат має полегшити долю таких маленьких пацієнтів, а з іншого боку не допустити в майбутньому проявів порушень серед інших дітей», – зазначив голова ТОДА.

Додамо, що торік в обласну дитячу лікарню завдяки акції «Серце до серця» придбали обладнання для діток із порушенням зору.

«Дякую усім волонтерам, які долучилися до збору цих коштів. Тішить те, що впродовж останніх двох років майже 1 мільйон гривень спрямовано в рамках компанії «Серце до серця» саме в нашу обласну дитячу лікарню», – підкреслиив очільник області.

Зауважимо, що під час акції «Серце до серця» у Тернопільській області зібрали більше ніж 315 тисяч гривень, що стало п’ятим результатом серед областей України.