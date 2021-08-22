У цьому році продовжується реалізація комплексних заходів з очищення Тернопільського ставу та місцевих водойм. Зокрема, сьогодні, 20 серпня, розпочався черговий етап роботи – вапнування малої водойми навколо острівця «Чайка».

Як повідомляє начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради Олег Соколовський, процес очищення водойм є безперервним та довготривалим, проте перші результати уже є, адже зараз цвітіння води спостерігається лише на внутрішньому озерці навколо острова «Чайка», що зумовлено низькою рухливістю водних мас.

«Згідно з дослідженнями, вода тут має високу кислотність, що є несприятливою умовою для життєдіяльності живих організмів. Тому, щоб дати поштовх для розвитку екосистеми водойми та зменшити кислотність води, саме на цій ділянці проводиться вапнування, – додає Олег Соколовський. – Попередньо фахівці провели лабораторний аналіз, згідно з яким визначили, що на водойму навколо острівка «Чайка» потрібно внести п’ять тонн вапняку, з них дві тонни гранульованого вапняку і три – мінерального вапнякового борошна».

Екологи запевняють, що при очищенні водойми таким способом досягається комплексний позитивний ефект для води та для флори і фауни. При використанні даного способу у воді фосфати осідають, відбувається знезалізнення води, сорбування важких металів».

Нагадаємо, раніше в рамках виконання плану комплексної очищення Тернопільських водойм були уже проведені такі заходи: відремонтовано дощовий колектор разом з очисними спорудами, встановлено два механічні уловлювачі, які зупиняють бруд, що потрапляє у водойму, встановлено аераційні фонтани, що додають додаткове наповнення киснем для водойми, очищено та поглиблено на 1,5-2 м дно водойми, внесено спеціальні водорості хлорели та сценедесмуса, які очищують воду від шкідливих елементів.