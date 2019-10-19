«Життя в ліфті», – флешмоб під такою назвою оголосили у Тернополі. Мешканці міста поширюють у соцмережі світлини у ліфтах, щоб привернути увагу до проблеми використання тварин у цирках.

Тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська розповідає, що циркові тварини 80% свого життя проводять у тісних клітках. Відтак флешмоб покликаний показати правду реального життя тварин.

«Уявіть, що ви на все життя застрягли у тісному ліфті, на самоті, без кнопок виклику і шансів на порятунок. Можна зійти з розуму, правда? Саме так циркові тварини проводять до 80% свого життя. В інший час над ними знущаються під час дресури та виконання збочених трюків. Україна у одному кроці від заборони цих знущань. Зараз важливо розповісти правду про цирковий садизм, адже противники заборони експлуатації тварин стверджують, що тваринам чудово живеться у тісних клітках. Друзі, давайте покажемо яка це “радість”. Долучайтесь до флешмобу від UAnimals. Робіть фото у ліфті та розповідайте правду про цирки».

Додамо, минулого року рішенням Кабміну в Україні заборонили експлуатувати в цирках диких тварин. Відтак на черзі повна відмова цирків від використання тварин.

Софія Романська