Різдвяний обід влаштували у Тернополі для безхатьків, малозабезпечених та людей з інвалідністю. Акцію організували волонтери благодійного фонду “Карітас”. Усіх об’єднала спільна молитва та коляда.

Відбувся різдвяний обід у благодійній їдальні фонду. Як зазначила координаторка благодійних проектів Аліна Муц, серед відвідувачів — чимало бездомних та людей з інвалідністю.

“Різдвяний обід для підопічних благодійної їдальні зібрав чимало потребуючих людей. Спільна молитва та коляда подарували усім радість Різдва. Хочемо, щоб люди, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути атмосферу Різдва, отримали частинку тепла та любові. Щиро дякуємо усім тим, хто долучається до діяльності благодійної їдальні. Спільними зусиллями ми змогли запалити різдвяні вогники радості і щастя у очах стареньких самотніх людей, безпритульних та осіб з інвалідністю”.

Додамо, у Тернополі благодійна їдальня функціонує при фонді “Карітас” понад двадцять років поспіль. Потребуючі люди відвідують її двічі на тиждень і отримують тут безкоштовні гарячі обіди.