Дізналася про загибель чоловіка на фронті: на Тернопільщині жінка наклала на себе руки, – ЗМІ

Трагедія сталася у Борщеві 7-го серпня. Дружина зниклого безвісті військовослужбовця Володимира, покінчила життя самогубством.

Як повідомляє видання Перший онлайн, кілька місяців тому 52-річний Володимир, котрий працював на залізниці, пішов у ТЦК, аби оновити військово-облікові дані. У підсумку його мобілізували. Через певний час чоловік опинився на фронті і після однієї з операцій зник безвісти.

Оскільки чоловік тривалий час не виходив на зв’язок з рідними, жінка зателефонувала до командування частини, в якій служив Володимир. Там їй повідомили, що чоловік зник безвісти. На запитання жінки, чи є ймовірність, що Володимир живий, у командуванні відповіли негативно – зазначили, що захисник, найпевніше, загинув.

Як розповіли журналістам видання сусіди, жінка “взяла собі до голови цю інформацію і покінчила життя самогубством”.

Офіційної інформації про цей випадок наразі немає.

Щиро співчуваємо рідним і близьким сім’ї. Вічна і світла пам’ять…