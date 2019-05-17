Допоможіть врятувати ногу моєї доньки. Такими словами звертається Лілія Ляшенко до небайдужих.

Після того як маленькій дівчинці Ілоні Крук вилікували рак кістки, сім’ю спіткало нове горе. Але вони не здаються і всіма силами борються з хворобою.

Про історію сильної духом Ілонки та мрії дівчинки – Т1 Новини.

Ілона разом з мамою розповідають про наслідки хвороби. У січні 2018 року лікарі поставили дівчинці страшний діагноз – остeогeнна саркома (рак кістки). Все розпочалось минулого літа. Наприкінці серпня дівчинка почала відчувати болі в коліні. З кожним днем біль збільшувався і хвороба прогресувала.

Вже після того, як пухлину стало видно, лікарі Заліщицької лікарні відправили Ілону до столиці. В київському інституті раку діагноз підтвердили та розпочати лікування так і не вдалося. Прикрий зміг обставин завадив.