Ключі від білосніжного BMW X5 отримала 12-річна Ніна Гурін із Заліщиків, що на Тернопіллі. Дівчинка виграла авто у іменному розіграші блогерки Ірини Пістрюги.

Блогерка, у якої близько 800 000 підписників у Інстаграмі, особисто приїхала відати власне авто переможниці та її сім’ї, повідомляють Тернополяни. Батьки зізнаються, що не одразу повірили, що їхня донька ось так, не прикладаючи жодних зусиль, стала щасливою власницею престижного позашляховика.

До слова, батько 12-річної переможниці гівевею — Андрій Гурін — великий шанувальник футболу і керівник фан-клубу заліщицького «Дністра», а брат Ніни – Євген — відомий на Тернопільщині футболіст, неодноразовий чемпіон Тернопільської області в складі великогаївського «Агрона», минулоріч він здобув золоті медалі першої обласної ліги, виступаючи за команду «Рідна Борщівщина». Сама ж Ніна, як з’ясувалося, веде фан-сторінку Ірини Пістрюги в Інстаграмі. Та зізналася, що не знала про це і дуже рада, що саме ця дівчинка перемогла у іменному конкурсі.

“Бережіть її. І любіть так, як любила я. Авто тепер в їхньому розпорядженні та із всіма документами. Від себе додам, що дуже приємна сім’я. Вочевидь, все так і мало бути. Не забувайте вірити в чудо, тому що ніколи не знаєш, коли воно трапиться з вами. Але і не забувайте використовувати кожну можливість, яку дає вам життя. Давайте порадіємо за них, бо і за вас колись теж будуть радіти інші”, – написала згодом блогерка на своїй сторінці в соцмережі.

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