У Великому Глибочку школярка проштрикнула ногу на залізній огорожі.

26 січня о 9.56 бригада швидкої виїжджала у с. Великий Глибочок, до школи, де надавала допомогу 14-річній пацієнтці.

Дівчина травмувалася, роблячи селфі на паркані… Вилізши на залізну огорожу, вона зачепилася за гостру піку й наскрізь проштрикнула ногу, повідомляє Галас.

Із рваною раною правої гомілки юну пацієнтку, після оперативно наданої допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню, розповів генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.