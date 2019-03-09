Дівчина з Тернопільщини вистрибнула з вікна університету

Аспірантка Зоряна, яка випала вчора з вікна третього поверху біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, зараз у важкому стані. Лежить у реанімаційному відділенні 8-ї міської лікарні.

Як повідомляє LMN, співробітники дівчини збирають кошти на її лікування. Просять приносити гроші на кафедру біохімії у викладацьку. Кажуть, фінансова допомога дуже потрібна. Просять також здавати кров у Львівському обласному центрі служби крові на вул. Пекарській, 65.

Дівчина родом з Тернопільщини. З етичних міркувань LMN не подає її прізвища.

«Ми тут усі в шоці, ніхто від Зоряни такого не очікував. Розумна, врівноважена, привітна, цілком адекватна дівчина, – розповідає співробітниця кафедри. Називатися не хоче. – Можливо, то було якесь нерозділене кохання».