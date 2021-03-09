Не вдалося заробити легкі гроші мешканці Тернопільського району. Дівчина з легкістю довірила невідомому свої кошти, сподіваючись виграти на ставках в букмекерській конторі, натомість втратила 6 тисяч гривень.

Оголошення про легкий заробіток жертва знайшла онлайн. Зателефонувала за номером, невідомий абонент розповів, що займається аналізом спортивних матчів, тож допоможе легко виграти на ставках. Запевнив, що лотерея безпрограшна, необхідно лише швидко перевести гроші на картку, а він поверне вже з виграшом. Швидко зароблених грошей потерпіла так і не дочекалася – «спеціаліст» зник, телефон не відповідав.

Аби вберегти власні кошти, не пересилайте їх на невідомі рахунки, не давайте власні реквізити з захисними даними незнайомцям! У мережі Інтернет багато аферистів, які уміло маніпулюють, заради легкого заробітку.