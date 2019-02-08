Дівчина хотіла стрибнути з мосту, бо хлопець зрадив з подругою

08/02/2019 0
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Юна мешканка Бережан намагалася стрибнути з моста у Підгайцях. Про інцидент працівникам сектору реагування патрульної поліції повідомили перехожі. 23-річну дівчину врятували.

Подія трапилася 7 лютого близько 19 години. Працівників поліції під час патрулювання  спинили місцеві мешканці та розповіли, що бачили як невідома дівчина перелізла через перила мосту, та в істериці погрожує комусь по мобільному стрибнути в річку. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення. Заплакану дівчину правоохоронці виявили на мості.  Як з’ясувалося, спробу суїциду вона намагалася вчинити через хлопця. Той покинув її заради подруги. Саме до неї бережанчанка і приїхала в гості та довідалася про зраду. З горя випила спиртного та подалася на міст. На щастя, завдяки небайдужим людям та поліцейським біди вдалося уникнути.

Як повідомляють у поліції, дівчину патрульні доправили до лікарні, де їй надали психологічну допомогу.

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