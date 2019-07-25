«Україна єдина», – табір під такою назвою організували на Тернопільщині для дітей із прифронтових територій.

Діти відпочивають у санаторії «Барвінок» у Зборівському районі. Нині там перебуває тридцять дітей з Донецької області.

У програмі відпочинку: патріотичний вишкіл, майстер-класи з гончарства та вишивання; знайомство з давніми традиціями українського народу. Як повідомила співорганізаторка табору, волонтерка Христина Феціца діти перебуватимуть на Тернопільщині до другого серпня. Для хлопців і дівчат організували досить насичену програму, яка передбачає знайомство з давніми українськими традиціями.

«Під час табору дітей переповнюють неперевершені емоції, адреналін, навчання командної роботи! Страйкбол – для всіх дітей це було чимось новим і дуже цікавим. Дякуємо нашим інструкторам, а також усім, хто долучається до проведення цього табору. Тут перебувають діти з прифронтових території, з багатодітних сімей, а також діти із сімей загиблих бійців».

Нагадаємо, діти зі Східної України приїжджають на Тернопільщину не вперше. Завдяки проекту «Україна єдина», чимало хлопців і дівчат потоваришували з нашим краєм.

Софія Романська