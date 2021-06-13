Сто дітей пільгових категорій поїхали відпочивати до табору «Лісовий», що знаходиться поблизу села Скоморохи Чортківського району. Малеча перебуватиме там протягом 21 дня.

Програма табору передбачає здебільшого активний відпочинок, розвиваючі заняття, ігри та прогулянки. Право на безкоштовне оздоровлення мають діти-сироти та діти з малозабезпечених або багатодітних сімей.

«100 дітей пільгових категорій відправили на першу оздоровчу зміну у табір «Лісовий» поблизу села Скоморохи Чортківського району. Діти там відпочиватимуть та оздоровлюватимуться. Усі заклади, які будуть приймати діти на відпочинок та оздоровлення цього сезону, пройшли всі перевірки щодо дотримання санітарних та інших вимог. Частину коштів на оздоровлення виділено з державного бюджету, частину надали профспілкові організації та ОТГ», – зазначив начальник обласного управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Андрій Човган.

Крім оздоровчого табору «Лісовий», на Тернопільщині дітей прийматимуть ще три заклади – «Лісова пісня», «Барвінок» та «Збруч». Цього року у планах оздоровити більше 30 тисяч школярів. Це діти пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти воїнів АТО, а також творчі та обдаровані діти.