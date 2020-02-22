На Тернопільщині розпочалася оздоровча кампанія-2020. Відкрили сезон відпочинку поїздкою до Одеського табору «Молода гвардія».

До Одеси відправилися більше двадцяти дітей з нашої області. Це перший заїзд до цього оздоровчого закладу у 2020 році, – розповів начальник управління у справах сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний. Хлопці й дівчата перебуватимуть там більше тижня.

«Дітей області направлено на оздоровлення! 21 юний житель нашої області відправилися до Українського дитячого центру “Молода гвардія”, що знаходиться в місті Одеса. Бажаємо діткам гарного відпочинку та приємних вражень!».

Цього року на Тернопільщині планують оздоровити у таборах більше половини дітей шкільного віку. Працюватимуть стаціонарні, денні, шкільні, церковні, мовні табори. У рамках проекту «Схід та Захід єдині» Тернопільщина прийматиме дітей та молодь зі Східної України.

Софія Романська