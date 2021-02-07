Діти з постковідним синдромом зможуть пройти реабілітацію у Тернопільській міській дитячій лікарні.

Про це повідомив директор цього лікувального закладу Андрій Артимович. З малечею працюватиме мультидисциплінарна команда фахівців.

Постковідний синдром спостерігається у кожного другого пацієнта, який перехворів на коронавірус, – кажуть лікарі. Проблема актуальна не лише для дорослих, а й для дітей. «Цього тижня ми започатковуємо таку послугу як реабілітація після перенесеного коронавірусу. Якщо батьки помітили якісь зміни у поведінці дитини, якісь особливості зі здоров’ям, ми їх щиро запрошуємо до нас в реабілітаційний центр, можна звернутися до дитячого лікаря первинної сімейної допомоги, який дасть відповідне направлення для того, аби фахівці, мультидисциплінарна команда оглянули дитину і запропонували батькам план заходів роботи з дитиною. Можливо, буде потрібна допомога психологів», – зазначив директор дитячої лікарні Андрій Артимович.

Серед ознак постковідного синдрому – роздратування, поганий сон, відсутність апетиту. У такому випадку радять не зволікати, а звертатися до лікарів.