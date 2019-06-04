Сьогодні у тернопільському ставі виявили потопельника. Тіло чоловіка в одязі без ознак життя помітили діти, які відпочивали біля водойми.

За словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, повідомлення про трагедію надійшло близько 13 години. За попередньою інформацією слідчих, слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено.

Як зазначив речник Нацполіції в області Сергій Крета, особу потопельника вже вдалося ідентифікувати.

«Це – житель Тернополя. Про його зникнення повідомив товариш. Чоловік заявив, що знайомий не виходить на зв’язок, а за місцем проживання відсутній. Востаннє з ним спілкувалися 4 червня о сьомій годині ранку. Зниклий телефонував дружині за кордон. Тернополянин впізнав у загиблому на Тернопільському ставі свого знайомого».

На місце події виїжджали оперативники, рятувальники та бригада швидкої. Втім, допомогти чоловікові не вдалося, оскільки виявили його уже без ознак життя. Причини смерті тернополянина встановить судово-медична експертиза.

Софія Романська