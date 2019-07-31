Діти учасників бойових дій з Тернопільщини поїхали відпочивати до Польщі. Це хлопці і дівчата віком від 6 до 16 років. Вони відправилися до Гожева Мазовецького воєводства і перебуватимуть там майже до середини серпня.

Тернопільщина має партнерів у Польщі, – розповідає начальник управління у справах дітей Ростислав Дрозд. Відтак діти з нашого краю їздять до цієї країни щороку.

«Отримали запрошення від польської організації «Об’єднання карцерів», це схожа організація, як у нас «Пласт». Діти перебуватимуть там разом із польськими однолітками. Вони відпочиватимуть у наметовому таборі на березі озера. Програма відпочинку передбачає знайомство з традиціями, звичаями, культурою Польщі. Також буде можливість трохи вивчити чи вдосконалити знання польської мови. Також вони братимуть участь у різноманітних конкурсах і змаганнях, поїдуть на екскурсію в міста Плоцьк і Торунь».

Отже, діти учасників ООС з Тернопільщини перебуватимуть у Польщі близько двох тижнів. Програма відпочинку досить насичена. Загалом, від 2014-го року на закордонному відпочинку побували понад півтисячі дітей з нашого краю, батьки яких брали участь у бойових діях на Східній Україні.

Софія Романська