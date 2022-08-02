“Діти та війна”: у Тернополі презентували проект психологічної підтримки юнаків і дівчат

«Діти та війна» – проект під такою назвою презентували у Тернополі. Ініціатива передбачає психологічну та педагогічну підтримку дітей, які постраждали від війни в Україні.

Як розповіла координаторка благодійних проектів «Карітасу» Аліна Муц, це шанс молоді в непростих життєвих обставин отримати якісне дозвілля, супровід педагогів та психологів, сформувати належне коло спілкування, відчути себе частиною спільноти та змогти розвиватись всупереч непростим життєвим обставинам.

«Фахівці проекту планують заходи та формують вікові групи, до яких можуть долучатись діти, зареєстровані в проекті. Окрім тернополян, проект передбачає залучення певного відсотка діток з переміщених родин. Проект цікавий, крутий, ефективний та своєчасний. Про це свідчать відгуки дітей, які декілька років були долучені до попередніх версій проекту».

Додамо, схожий проект вже реалізовували у благодійному фонді «Карітас». Надалі його планують оновити відповідно до викликів, у яких живуть діти під час війни.