Діти-сироти з Дніпропетровської області вже пів року живуть в евакуації на Тернопільщині

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування з Центру соціальної підтримки дітей «Моя родина» в березні евакуйовані до Кременецької громади (Тернопільська область). Там вони живуть, навчаються.

«ДІТИ ВЛАШТОВАНІ У ГУРТОЖИТОК ВОЛИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ ІМ. НЕСТОРА ЛІТОПИСЦЯ, ДЕ ЗАРАЗ ВОНИ НАВЧАЮТЬСЯ ОФЛАЙН», — РОЗПОВІЛА ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ «МОЯ РОДИНА» ЕСМІРА ГУСЕЙНОВА.

«ХОЧЕТЬСЯ ПОДЯКУВАТИ НАШИМ ЛЮДЯМ, УСІЙ КРЕМЕНЕЦЬКІЙ ГРОМАДІ, ГОЛОВІ ГРОМАДИ, ОСВІТНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАМ. У КРЕМЕНЕЦЬКІЙ ГРОМАДІ ВЖЕ ВДАЛОСЯ ВЛАШТУВАТИ ТРЬОХ ДІВЧАТ У РОДИНУ», — ЗАЗНАЧИЛА ЗАСТУПНИЦЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ОЛЕНА ШУЛІКА.

«З ЖОВТНЯ ПЕРЕРАХОВУЮТЬ КОШТИ З БЮДЖЕТУ ПАВЛОГРАДА НА ХАРЧУВАННЯ ЦИХ ДІТОК. СПІВРОБІТНИКИ ЦЕНТРУ ПОЇХАЛИ І ЗНАХОДЯТЬСЯ РАЗОМ З ДІТЬМИ. ПЕРІОДИЧНО ВОНИ ПРИЇЗДЯТЬ НА РОТАЦІЮ, ЗМІНЮЮТЬ ОДИН ОДНОГО», — КАЖЕ ОЛЕНА ШУЛІКА.

А поки — приміщення центру «Моя родина» ремонтують. На другому поверсі відкриють групу для дітей від двох років. Раніше в центрі були дітки лише з 6 років.

«ВЖЕ ПРИДБАЛИ ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ДІТЕЙ — ЛІЖКИ, МАТРАСИ, КОВДРИ. ЗА ДОПОМОГОЮ БЛАГОДІЙНИКІВ КУПИЛИ ВАННУ, ЗАМІНИЛИ САНТЕХНІКУ, ВСТАНОВИЛИ ДИТЯЧІ ТУАЛЕТИ», — РОЗПОВІЛА ЕСМІРА ГУСЕЙНОВА. ОБЛАШТОВАНО УКРИТТЯ. Є ГЕНЕРАТОР.

Соціальні працівники сподіваються, що діти вже скоро матимуть змогу повернутися до Павлограда і будуть влаштовані в родини. Поки що вирішили, що їм краще перебувати в Тернопільській області. Там далі від фронту і є можливість очного навчання у садку та ліцеї.

Джерело: Незалежний портал Павлограда