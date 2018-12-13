Діти сплять на древніх матрацах, а в дитсадку збирають гроші на штори

13/12/2018 Розмір тексту:

Поки в дитсадку діти сплять на старих матрацах, в дитсадку гроші з батьків збирають на нові штори.

Про це написала у Facebook-спільноті Тернопільські плітки користувачка Свэта Кухарева, передає 0352.ua.

“Тема 31 садка. Завiдуюча заказала шити штори в актовий зал i надумала зiбрати грошi з цьогорiчних набраних чотирьох груп. Дiти сплят на матрасах, яким по 40 рокiв, та вкриваються теж такими одiялами…. То цього не видно, а от штори заказала.

З дитини потрiбно здати по 200грн… То скiльки ми ще будем оплачувати ту безкоштовну рекламовану освiту?”, – йдеться в дописі.

Інші батьки відрегаували на ему моментально.

“Не платіть, вимагайте нові матраси і т. д. по списку”, – радить Оксана Ольховецька.

“Все залежить від батьків. В нашому садку я відмовилась. Так, тепер ми “грішні”. Але ж ніхто не обіцяв, що буде легко. Здаю гроші лиш на речі, необхідні, безпосередньо для дитини”, – пише Olga Karavanska-Gordziy.

“4 групи, дітей нехай по 20 дітей, 200грн з кожного??? Тоді що це за штори, золотими нитками виткані???”, – цікавиться Світлана Рибак.