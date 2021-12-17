У Тернополі почала ширитися інформація про начебто “замурованих” котів у підвалі ЗОШ №28.

Журналісти “Файного міста” вирушили до навчального закладу аби вияснити деталі цього скандалу та перевірити, чи правда у школі знущаються над чотирилапими.

Все розпочалося з того, що в соцмережі Фейсбук зоозахисники громадської організації Зелена Сила – Green Power повідомили про “живцем замурованих” котиків.

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“”Педагоги” цієї школи нічого не знають про гуманність, емпатію та про “Закон про жорстоке поводження з тваринами”, або свідомо його порушили” 11 грудня частину безпритульних кішок, які довгий час мешкали на території навчального закладу та у його підвалах, адміністрація закладу на чолі із директоркою виставили на мороз, а частину живцем замуровано. Коли люди просили дати доступ до підвалу, щоб визволити тварин, директорка школи відмовилася”, – написали зоозахисники.

Журналісти запитали у директорки ЗОШ №28 Лілії Вавринів про деталі – як учні та працівники насправді поводилися з тваринами. Більше – у відеоматеріалі.