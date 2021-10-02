У Тернополі для одиноких пенсіонерів діти напекли булочок. Благодійну акцію приурочили до Дня людей похилого віку. Роздаватимуть випічку під час благодійного обіду.

Тернополянка Анастасія у такій акції участь бере вперше. Дівчина каже, що готувати для інших її приносить задоволення.

“Дуже приємно розуміти, що твої старання принесуть комусь радість. Приємно робити добро, це об’єднує та надихає. Наші булочки вийшли досить смачними. Хочемо порадувати ними одиноких стареньких жителів нашого міста, хочемо, щоб вони відчули нашу підтримку”.

До приготування булочок долучилися дівчата і хлопці з проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», який діє у благодійному фонді “Карітас” понад десять років. Вони пригощатимуть людей похилого віку солодкою випічкою під час благодійного обіду, який готують для потребуючих мешканців міста у понеділок, середу та п’ятницю.