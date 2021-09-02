Близько місяця тому соцмережі сколихнуло відео. На ньому чітко видно, як мешканець Ланівців несе цуценя у руках догори ногами.

На той момент собаченя ще було живим. Його реанімували волонтери ГО “Ноїв ковчег”. Та в результаті тварина не вижила, повідомляють Т1 Новини.

Про обставини катування цуценяти у Фейсбуці написала місцева мешканка Tanya Sydoruk.

«Купа дітей дивились на це, плакали (адже щеня цей дядько виніс до дитячого майданчику). Коли ми перекладали собачку, щоб надати допомогу, її маленьке тільце аж хрустіло! На той момент поліція навіть не взяла до уваги покази свідків! Поліцейські не намагались з‘ясувати причину смерті щенятка.

Дуже дякую організації «Ноїв ковчег»! Вони в той ж вечір виїхали та реанімувати шеня. Шкода, що травми були надто сильні та воно не вижило! Вони ж зробили експертизу та стало відомо, що на тілі щенятка присутні травми від зубів собаки Анатолія, також травми від ударів та побиття несумісні з життям (розбита печінка та легені)!

Дуже сумно, що у 21 столітті такі ситуації ще мають місце. Пізніше пан Анатолій закурив сигаретку біля десятка дітей і поліції та облив мене парочкою «компліментів» і прокльонів… А ще Анатолій сказав, що він не чув ніякого крику собачки.

А пищання було просто дике! Саме на це ми і прибігли (почули з п‘ятого поверху будинку, що за метрів 60)», – йдеться у дописі.

Аби зловмисник не залишився без покарання, за справу взялися київські зоозахисники. Представники громадської організації “Ursa Major” приїхали у Ланівці, аби написати заяву у райвідділ поліції та наголосити суспільству – жорстоке поводження із тваринами не може залишитись без покарання.

Голова ГО з юридичного захисту прав тварин в Україні та боротьби з живодерами “Ursa Major” Ярослава Коба підкреслила, що коли людина прагне крові, їй через певний час стає мало крові беззахисних тварин. І вона переходить на дітей.

Тіло вже мертвої тварини місцеві волонтери здали на експертизу. Результат підтвердив, що собаченя померло від ударів завданих, ймовірно тупим предметом. Тож за даним фактом, у поліції наразі триває досудове розслідування.