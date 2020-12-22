Діти українських захисників з Тернополя відправилися на відпочинок до Карпат. Малеча перебуватиме там чотири доби. Подорож дітям влаштували волонтери, меценати та депутати міської ради.

Як повідомив у мережі Фейсбук волонтер громадської організації “Схід та Захід єдині” Василь Конько, поїздку приурочили до Дня Святого Миколая. До Буковелю відправилося 25 дітей учасників російсько-української війни.

“Свято Миколая вдалося. Мене просто переповнюють неймовірні емоції. Ми відправили дітей на відпочинок до Буковелю. Величезна подяка за це міському голові Сергію Надалу, депутатці міської ради Олесі Чванкіній. Завдяки вашій допомозі, діти зможуть відпочити. Програма відпочинку досить насичена: катання на ковзанах, катання на лижах, різноманітні екскурсії, море подарунків. Холодна байдужість не зламає, оскільки нас зігрівають дитячі серця”.

Додамо, волонтери громадської організації “Схід та Захід єдині” влаштовують відпочинок дітей українських захисників від початку російсько-української війни.