Діти учасників бойових дій російсько-української війни поїхали відпочивати на Чорне море до Херсонської області.

З Тернопільщини на відпочинок відправилася 51 одна дитина. Натомість до нашого краю прибула така ж кількість дітей з Херсонщини. Ці регіони уклали угоду про співпрацю у напрямку дитячого відпочинку.

Діти воїнів ООС щороку їздять відпочивати на море у рамках співпраці з південними регіонами, – каже начальник управління сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Хлопці та дівчата не лише купаються на морі, а й знайомляться із звичаями і традиціями тамтешнього краю.

«У рамках співпраці між Тернопільською і Херсонською областями щороку відбувається обмін дітьми, які відправляються на відпочинок. Так, сьогодні 51 дитина з Тернопільщини, батьки яких є учасниками АТО та ООС відправились відпочивати на узбережжя Чорного моря у Херсонську області, а 51 дитина із Херсонщини прибули знайомитись із красою, культурою, історією Тернопільською області».

Додамо, днями тридцять дітей учасників бойових дій поїхали відпочивати до Польщі. Вони перебуватимуть там близько двох тижнів. А загалом від початку 2014-го року на закордонному відпочинку побували близько півтисячі дітей з нашого краю.

Софія Романська