Сироти, діти військовослужбовців, волонтерів з Тернопільщини поїхали відпочивати у Славське Львівської області. Подорож організувала волонтерська група «Схід та Захід єдині».

Малеча перебуватиме там упродовж десяти днів. Діти відвідають Мукачеве, Берегове, Львів, Трускавець. На них очікують різноманітні розваги та конкурси, інтелектуальні ігри і подарунки. Вони матимуть нагоду піднятися на вершину гори Захар Беркут, – розповідає керівник волонтерської групи «Схід та Захід єдині» Василь Конько. Загалом на відпочинок відправили 80 дітей. «Це перша поїздка у 2020-му році. Діти проживатимуть у дуже гарних умовах, там буде басейн та аквапарк. Програма відпочинку насичена різноманітними екскурсіями, розвагами. Поїздка забезпечена пожертвуваннями меценатів, небайдужих людей. Попереду відпочинковий період, сподіваємося оздоровити якомога більше дітей з таких категорій».

У березні волонтери планують наступну поїздку в гори, а влітку малеча відпочиватиме на морському узбережжі.

Софія Романська