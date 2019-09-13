25 дітей учасників бойових дій поїхали на відпочинок до Туреччини. Хлопці та дівчата тиждень перебуватимуть у провінції Чанаккале. Поїздку організовують на запрошення турецьких партнерів.

Фінансує відпочинок дітей Асоціація підприємців з Туреччини, а проїзд забезпечує облдержадміністрація, – розповідає начальник служби у справах дітей Ростислав Дрозд. За його словами, діти учасників АТО з Тернопільщини вже побували на відпочинку у різних країнах. Цього року за кордоном оздоровлювалися понад дві сотні дітей.

«Впродовж 2014-2018 років школярі пільгових категорій з нашої області відвідали Сербію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Литву, Грузію. Щодо цієї поїздки, то програма досить насичена, це купання, засмагання, екскурсії, зустрічі з послом та представниками української діаспори. Зокрема, під час подорожі діти матимуть нагоду відвідати музей легендарної Трої, яка описана в епічних поемах Гомера “Еліада” та “Одіссея”, побувають одразу в обох частинах материка – Європі (Фракія) та в Азійській частині материка (Анатолії), відпочиватимуть на морському узбережжі в провінції Чанаккале Турецької республіки».

На щасливу дорогу хлопців і дівчат благословили священнослужителі.

Софія Романська