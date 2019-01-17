Дітки з одного будинку наколядували на гойдалку. ВІДЕО

17/01/2019 Розмір тексту:

Наколядували на гойдалку. В ОСББ “Довженка, 6А” дітвора зібрала 5 тисяч гривень завдяки спільній коляді.

Хлопці та дівчата з допомогою дорослих уже навесні за ці гроші придбають нову гойдалку для свого дитячого майданчика, повідомляє TV-4.

Ініціатор доброї справи – пані Олеся, голова правління ОСББ “Довженка, 6А” уже показує гойдалку, яка їм приглянулася. Розповідає, діти цього потребують, адже більше 70 мешкає у їхньому будинку. Тож місце зустрічі дітвори – звичайний двір.

Спільна коляда вже стала традицією для кожного з них. Ще минулоріч вдалось “наколядувати” на карусель, яка до сьогодні веселить цих хлопців та дівчат. Та вже навесні всі з нетерпінням випробовуватимуть і нову гойдалку.