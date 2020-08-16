Шкільне приладдя подарували дітям учасників бойових дій, які йдуть до першого класу. У Тернополі таку ініціативу започаткували фахівці держпродспоживслужби. Вони пожертвували частину зарплат, щоб зібрати до школи малечу українських захисників.

Цьогоріч подарунки отримали діти військовослужбовців 44 артилерійської бригади, працівників військкоматів та військовослужбовців 2 батальйону 2 Галицької бригади. У пакунках — рюкзаки та канцелярське приладдя. Шестирічному Матвію подарунок передав командир батальйону, підполковник Дмитро Гуртовський. Хлопчик запевнив, що до школи готовий і з нетерпінням чекає навчального року.

“Хочеться вчитися новому, спілкуватися з друзями, гратися. Чекаємо вже, щоб йти до школи. Купили все необхідне, а також отримали подарунки. Все новеньке і дуже красиве”.

Минулого року благодійники вручали пакунки малечі особисто. Цьогоріч через карантин подарунки передали у домівки першокласників.

Софія Романська