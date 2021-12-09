Показ фільму «Казка про коника» організували у Тернополі для дітей українських захисників. Також переглянули кінострічку волонтери, родичі загиблих військовослужбовців.

Тернополянка Анастасія на показ фільму прийшла з донькою. Жінка каже, що такі заходи об’єднують і дарують позитивні емоції не лише дітям, а й дорослим.

«Дитина щаслива повернулася з фільму. А ще ми мали можливість поспілкуватися, як одна велика родина. Наші рідні захищають Україну, а ми маємо їх підтримувати та об’єднуватися один з одним. Дуже приємно, що цей фільм могли побачити діти, військові, волонтери, діти, чиї батьки служать в зоні АТО, а також на фільм завітали родичі загиблих в АТО».

Після показу фільму глядачі зустрілися з творчою командою кінострічки та дізналися подробиці її створення.