11 дітей-сиріт з Тернопільщини отримали сертифікати на житло. На купівлю квартир з державного бюджету виділили 12 мільйонів гривень.

Кошти на житло вже на банківських рахунках дівчат і хлопців. Як зазначив начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд, після оформлення необхідних процедур можна буде купувати квартири.

«Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування отримали за підтримки держави омріяну домівку. Напередодні світлого Дня святого Миколая їм вручили сертифікати на придбання квартир. Минулого року на купівлю житла держава виділила 3 мільйони гривень субвенції, а у 2021 році — 12 мільйонів гривень. Гроші розподілили на будівництво дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків і грошову компенсацію на придбання житла для сиріт».

Минулого року сертифікати на житло на Тернопільщині отримали 28 людей. Наразі в черзі перебуває понад двісті осіб.