Дітям не холодно? На Тернопільщині школярі змушені бігати в туалет на вулицю

У Тернопільській області вихованці дитячого садка і школярі ходять в туалет на вулиці. Все через відсутність води.

У Сков’ятинській школі та дитячому садку, що в Тернопільській області, вже кілька днів немає води. Однак, керівництво громади, вочевидь, це не дуже цікавить, і вони ніяк не реагують, хоча знають про проблему, пише Znaj.ua.

Про це розповіла керуюча закладом освіти Оксана Гнатюк у соціальній мережі Facebook.

У повідомленні сказано, що діти тепер змушені ходити в туалет на вулиці, де мінусова температура, і навіть це не впливає на прискорення вирішення питання.

До слова, ніхто не цікавиться як відбувається підготовка до харчування, а також миття посуду, так як стокової води немає.

Після адміністративно-територіальної реформи справи стали тільки гіршими.

“Можливо вони забули, що в цьому селі ще живуть люди, а у них є діти, і є природні потреби» – обурено звернулася до влади Оксана Гнатюк.

Вона закликала купити насос і запустити найближчим часом воду в садок і дитячі садки, щоб діти не застудилися і не захворіли.