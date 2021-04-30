У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки придумали, як заохотити дітей, і не тільки, до читання книжок.

29 квітня вони презентували першу частину моновистави за твором Олександра Олеся «Грицеві курчата».

– Знайомство дитини з книжкою розпочинається з першої почутої казки, прочитаної мамою чи татом, бабусею чи дідусем, сестричкою чи братиком, – розповідають у театрі. – Казка є невід’ємним елементом у вихованні дітей, вона доступною мовою вчить їх життя. Отож, напередодні Великодня… щоб веселіше було випікати паску, пропонуємо вам казку! З давніх-давен, у чистий четвер, усі господині починали випікати пасочки. Ми вирішили підтримати цю традицію, доповнивши її особливою «родзинкою». Наша господиня Ольга Водюк, випікаючи паску, розповість вам Великодню казку «Грицеві курчата» Олександра Олеся.

Цей відеопроект з’явився завдяки режисеру Олегу Бокову, художникам Володимиру Якубовському та Наталії Денисовій, режисеру монтажу Ігорю Яворівському.

Це вже не перший відеопроект театру. У лютому в театрі розпочали показ відеороликів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Над ними працював актор і режисер Дмитро Татарінов, який цього разу став не тільки постановником роликів, а й сам монтував їх. Усі відео лялькового театру можна переглянути на їхньому каналі.

Фото зі сторінки театру у фейсбуці