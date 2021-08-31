“Шкільні портфелики” вручили дітям із малозабезпечених родин у Тернополі. Як розповіла координаторка проекту Аліна Муц, у пакунках — шкільне приладдя та речі першої необхідності.

Цього року благодійники підготували півтисячі портфеликів. Отримали їх діти із малозабезпечених і багатодітних сімей. Речі для школярів збирали під час різних благодійних акцій.

“Щоб зібрати речі, ми організували різноманітні акції, одна з них відбулася на території церкви Успіння Пресвятої Богородиці. тут відбувся благодійний ярмарок, виручені кошти спрямували на придбання необхідного шкільного приладдя для потребуючих дітей в рамках акції «Шкільний Портфелик». Дякуємо усім, хто придбав солодку випічку і таким чином долучився до акції «Шкільний Портфелик». Щира подяка парафіянам церкви та гостям міста, які не залишилися байдужими і підтримали благодійну ярмарку”.

Таку акцію у Тернополі проводять понад двадцять років поспіль. За цей період благодійну допомогу перед початком навчального року отримали майже десять тисяч дітей.