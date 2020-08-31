Діти з потребуючих родин у Тернополі отримали шкільне приладдя. Доброчинну акцію організували волонтери благодійного фонду “Карітас”. Вони підготували для малечі двісті пакунків.

Акція “Шкільний портфелик” у Тернополі охопила дітей захисників України, малечу з багатодітних, малозабезпечених родин, з інвалідністю, сиріт, підопічних проектів «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» та «Допомога дітям на відстані». «Шкільний портфелик” цього року є особливим, тому що ми стикнулися з проблемою поширення пандемії COVID-19. Багато сімей, насправді, не є підготовленими до школи у зв’язку з ослабленим економічним становищем. Віримо, що завдяки акції змогли частково допомогти нашим підопічним”– розповідає заступник директора благодійного фонду “Карітас”, отець Роман Загородний.

У шкільні портфелики волонтери поклали зошити, пенали, кольорові олівці, ручки, фломастери, ножиці, лінійки, кольоровий папір та багато іншого. Канцелярське приладдя вдалося зібрати завдяки підтримці небайдужих людей. «У цьому році ми звернулися до багатьох компаній, які працюють в Тернополі з пропозицією приєднатися до акції. І багато хто відгукнувся. Долучалися приватні особи, приносили канцелярське приладдя прямісінько до нас у “Карітас”. Ми радіємо, що люди нам довіряють, підтримують і ми маємо можливість допомогти більшій кількості діток”, – розповідає координаторка акції Анетта Лиса.

Діти та їхні батьки із вдячністю приймали подарунки. «Я, інвалід II групи, чоловік помер, залишилася сама з дочкою. Живемо на соціальні виплати. Підтримка “Карітасу” надзвичайно важлива. Дякуємо всім добрим людям, які допомогли. Хай Бог благословить усіх вас”, – зазначає пані Марія Полідвор.

Додамо, акцію “Шкільний портфелик” проводять у Тернополі 23-тій рік поспіль. Відтак за цей період тисячі діток змогли отримати необхідну допомогу перед початком навчального року.

Софія Романська



