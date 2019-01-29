Дітей і дорослих кличуть на “Снігові забави”

29/01/2019 Розмір тексту:

«Снігові забави-2019» продовжуються у Тернополі. Розваги на снігу організовують для дітей і дорослих. Відтак насолодитися перевагами холодної пори можуть всі охочі.

Як зазначила співорганізаторка «Зимових забав-2019», директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович, більшість розваг проходить у парку ім. Тараса Шевченка.

«Зима – найвеселіша і найцікавіша пора для усіх дітей, а ще це – час дивовижних новорічно-різдвяних дійств та активного відпочинку. Попри завершення циклу Різдвяно-новорічних свят, у Тернополі не завершуються снігові розваги. Цієї неділі в парку ім. Т. Шевченка відбулися «Зимові забави»! У програмі забав – розваги на будь-який смак: запальна танцювальна розминка для дітей та дорослих; спортивно-розважальна програма для дошкільнят та школярів; сімейний хокей; малюнок на снігу; подарунки для всіх учасників свята. Тож запрошуємо тернополян приєднуватися до «Зимових забав», адже разом ми граємо активні ігри, катаємося на санчатах, змагаємося під час проведення естафет та малюємо на снігу!

Не варто нудьгувати вдома, варто приходити і весело проводити час на свіжому зимовому повітрі».

«Зимові забави» обіцяють проводити у Тернополі, поки дозволятимуть погодні умови.

Софія Романська

Фото із соцмереж