Через дефіцит пального водій рейсових автобусів змушені підносити вартість проїзду.

Зокрема, така ситуація сталася з рейсом “Тернопіль-Івачів Горішній”. Автобус курсує через села Чистилів, Плотича та Івачів Долішній, повідомляє Файне місто.

Так, від сьогодні, 16 травня, проїзд до кінцевої зупинки коштує 25 гривень замість 18 гривень, як то було раніше. Деталі тарифу – нижче на фото.

Пасажири розуміють, чому прийняли таке рішення, тому спокійно до цього ставляться.

“Я все прекрасно розумію, адже вартість пального значно збільшилася, тому це і вплинуло на вартість проїзду. Може ціна зменшиться, коли ми будемо повістю забезпечені пальним і це питання якось вирішать. А поки що так”, – каже пасажирка автобусу.

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