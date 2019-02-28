Ділки привласнили 100 тисяч гривень, виділених на ремонт дороги на Тернопільщині
Близько ста тисяч гривень на ремонті майже двадцяти кілометрів дороги в Чорткові заробило додатково місцеве підприємство.
Свого часу керівництво організації виграло тендер на проведення ремонту автошляху. Гроші для цього виділили з місцевого бюджету, повідомляють у поліції.
Проте під час проведення планової перевірки та експертизи з’ясувалося, що виконавці завищили суми, підробили акти виконаних робіт та привласнили майже сотню тисяч гривень.
Керівник підприємства у скоєному зізнався. Йому інкримінують дві статті кримінального кодексу України – 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Збитки, завдані місцевому бюджету, директор повернув.
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