Ділки привласнили 100 тисяч гривень, виділених на ремонт дороги на Тернопільщині

28/02/2019 Розмір тексту:

Близько ста тисяч гривень на ремонті майже двадцяти кілометрів дороги в Чорткові заробило додатково місцеве підприємство.

Свого часу керівництво організації виграло тендер на проведення ремонту автошляху. Гроші для цього виділили з місцевого бюджету, повідомляють у поліції.

Проте під час проведення планової перевірки та експертизи з’ясувалося, що виконавці завищили суми, підробили акти виконаних робіт та привласнили майже сотню тисяч гривень.

Керівник підприємства у скоєному зізнався. Йому інкримінують дві статті кримінального кодексу України – 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Збитки, завдані місцевому бюджету, директор повернув.