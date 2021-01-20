На Тернопільщині викрили осіб, що збували паливні картки і талони на 130 тонн нафтопродуктів за заниженою вартістю і без сплати податків. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому розпочате слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області, щодо осіб, які незаконно збували талони на пальне і нафтопродукти за заниженою ціною.

Правоохоронцями викрито осіб, які здійснювали протиправну реалізацію дрібним оптом та в роздріб паливних LPG талонів та смарт карток в обласному центрі. Вони пропонували картки за ціною, зниженою на 3-4 грн. за літр палива, залежно від бренду та марки пального, без сплати відповідних податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету України.

З метою припинення протиправної діяльності зловмисників, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведено 6 обшуків на території Тернопільської та Вінницької областей. Під час обшуків вилучено документи, мобільні телефони, смарт картки й талони на пальне в кількості понад 130 тонн.

Вирішується питання про накладення арешту на вказане майно.