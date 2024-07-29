На Тернопільщині оперативники викрили зловмисників, які за 14 000 доларів обіцяли допомогти уникнути мобілізації.

Двоє мешканців Тернопільщини вирішили нажитися на тих, хто уникає призову. За 14 тисяч доларів вони обіцяли «вирішити питання» з ТЦК. Фігурантів поліцейські затримали на гарячому.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та військової контррозвідки СБУ у взаємодії зі слідчими поліції Тернопільщини викрили 29-річного жителя області та його 22-річного спільника на оборудках у ТЦК. Зловмисники обіцяли військовозобов’язаним посприяти в отриманні документів про зняття з військового обліку для подальшого виїзду за кордон на законних підставах. Свої послуги оцінили у 14 тисяч доларів.

Затримали фігурантів в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ними грошей. Обом уже оголосили підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом групою осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.