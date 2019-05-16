Набрали законної сили рішення суду стосовно двох жителів області, які займались збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

В одного із них, мешканця Гусятинщини, у ході досудового слідства вилучили 1,3 тис. літрів спирту, 9,4 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 1 тис. пачок тютюнових виробів. У результаті розгляду кримінального провадження Тернопільський міськрайонний суд прийняв рішення вилучені підакцизні товари конфіскувати в дохід держави. Що стосується порушника, то, оскільки під час досудового слідства він активно сприяв розслідуванню, а також сплатив на користь держави понад 8 тис. гривень витрат на проведення судових експертиз, його звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям.

Інша особа, яка займалась протиправною діяльністю, – мешканець Кременеччини. Під час слідства у нього теж виявили та вилучили 2,8 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та близько тисячі пачок цигарок. Кременецький районний суд прийняв рішення вилучені підакцизні товари знищити, а порушника від кримінальної відповідальності звільнити у зв’язку із амністією. До того ж він зобов’язаний сплатити на користь держави 3,2 тис. гривень витрат на проведення судових експертиз.

За результатами вжитих заходів, які проводились під процесуальним керівництвом прокуратури області, упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму близько 800 тисяч гривень, повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області.