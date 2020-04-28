Учасники групи, що створили нарколабораторію та збували амфетамін у Тернополі перебуватимуть під вартою.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури області, трьом учасникам групи, що виготовляли амфетамін та інші психотропні речовини і збували їх постійним клієнтам, обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За клопотанням прокурора Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід одному з учасників групи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму понад 900 тис грн, а двом іншим – тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 1,1 млн грн.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронцями знешкоджено нарколабораторію в обласному центрі, у якій впродовж 6 місяців група осіб виготовляла амфетамін. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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