Дві нові програми прийняли на сесії міської ради третього березня. Вони стосуються підтримки родин та дітей Героїв Тернопільської міської територіальної громади. Обидві планують реалізувати упродовж 2023-2025 років.
Заходи Програми «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» поширюються на родин, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, та родин, які прибули з інших територій України, та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і зареєстровані як вимушено переміщені особи.
У другій програмі, «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» вказано, що йдеться про дітей, віком до 18 років, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, визначених з врахуванням вимог Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Заходи Програми поширюються на дітей вищезазначених осіб, які зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади та дітей , які прибули з інших територій України та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
Серед заходів цих двох програм передбачені такі:
- першочергове виділення родинам земельних ділянок для безоплатної передачі у власність під будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків у селі Малашівці;
- надання родинам комплексу безкоштовних соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування та ін.;
- надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри»;
- надання юридичної допомоги;
- надання одноразової допомоги родинам та дітям, за окремим рішенням виконавчого комітету;
- безоплатний проїзд в пасажирському громадському транспорті, а також у перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернопільської міської територіальної громади, та на прогулянкових теплоходах для родин і дітей;
- першочергове влаштуванням дітей у дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади громади та у Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола;
- зарахування дітей у гуртки закладів позашкільної освіти, відвідування дітьми спортивних груп на безоплатній основі;
- безоплатне користування атракціонами в парках міста;
- безоплатне відвідування розважально-відпочинкових закладів.