Ділянки для будівництва і безкоштовний проїзд: у громаді прийняли дві нові програми на підтримку родин Героїв

Дві нові програми прийняли на сесії міської ради третього березня. Вони стосуються підтримки родин та дітей Героїв Тернопільської міської територіальної громади. Обидві планують реалізувати упродовж 2023-2025 років.

Заходи Програми «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» поширюються на родин, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, та родин, які прибули з інших територій України, та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і зареєстровані як вимушено переміщені особи.

У другій програмі, «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» вказано, що йдеться про дітей, віком до 18 років, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, визначених з врахуванням вимог Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Заходи Програми поширюються на дітей вищезазначених осіб, які зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади та дітей , які прибули з інших територій України та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Серед заходів цих двох програм передбачені такі: