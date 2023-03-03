Дві нові програми прийняли на сесії міської ради третього березня. Вони стосуються підтримки родин та дітей Героїв Тернопільської міської територіальної громади. Обидві планують реалізувати упродовж 2023-2025 років.

Заходи Програми «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної  громади»  поширюються на  родин, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, та родин, які прибули з інших територій України, та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і зареєстровані як вимушено переміщені особи.

У другій програмі, «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» вказано, що йдеться про дітей, віком до 18 років, які є членами  сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, визначених з врахуванням вимог Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Заходи Програми поширюються на дітей вищезазначених осіб, які  зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади та дітей , які прибули з інших територій України та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Серед заходів цих двох програм передбачені такі:

  • першочергове виділення родинам земельних ділянок  для безоплатної передачі у власність під будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків у селі Малашівці;
  • надання родинам комплексу безкоштовних соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування та ін.;
  • надання інформаційно-консультативних послуг  в рамках діяльності «Телефону Довіри»;
  • надання юридичної  допомоги;
  • надання одноразової  допомоги родинам та дітям, за окремим рішенням виконавчого комітету;
  • безоплатний проїзд в пасажирському громадському транспорті,  а також  у перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернопільської  міської територіальної громади,  та на прогулянкових теплоходах для родин і дітей;
  • першочергове влаштуванням дітей у дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади громади  та у Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола;
  • зарахування дітей у гуртки закладів позашкільної освіти, відвідування дітьми  спортивних груп на безоплатній основі;
  • безоплатне  користування атракціонами в парках міста;
  • безоплатне відвідування розважально-відпочинкових закладів.