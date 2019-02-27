Дієтолог з Тернополя розповіла, як позбутися весняного авітамінозу

27/02/2019 Розмір тексту:

На початку весни чимало українців страждають від авітамінозу, – кажуть дієтологи. Це може ослабити організм, призвести до зниження імунітету. Відтак жителям крають радять у цю пору подбати про більш вітамінізовану їжу.

Через брак вітамінів людина може відчувати слабкість, апатію, сонливість. Внаслідок авітамінозу погіршується стан шкіри, нігтів і волосся, самопочуття; нерідко з’являється тривожність.

«Чимало пацієнтів в кінці зими та навесні приходить з такими скаргами. Зокрема, люди скаржаться на швидку втому, а також погіршення самопочуття. Часто причиною є саме весняний авітаміноз. Цей стан спричинений відсутністю певних вітамінів в організмі. Причини можуть бути різні: від нестачі до незасвоєння цих вітамінів, або ж захворювання печінки. У деяких ситуаціях ми радимо купувати в аптеці синтетичні вітаміни. Проте штучні вітаміни організм теж може повністю не засвоювати. Тому найкращий варіант – поповнювати запаси вітамінів за допомогою їжі. Відтак ранньою весною радимо вживати більше риби, печінки, звісно, свіжих фруктів і овочів. Рекомендуємо їсти салати, заправлені сметаною або оливковою олією, страви з печінки і з риби. Варто додавати до раціону і телятину. Не варто нехтувати навесні і вітаміном С, його багато у цитрусових, в яблуках. Багато вітаміну С – в обліписі, а також шипшині», – розповідає дієтолог Наталія Солтис.

Жителям краю рекомендують надавати перевагу свіжим фруктам і овочам, а також зменшувати тривалість термічної обробки.

Софія Романська