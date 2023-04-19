Тернопільський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження у справі стосовно міського голови Тернополя Сергія Надала.

Про це очільник міста повідомив у соцмережах.

“У Тернопільському міськрайонному суді відбулось судове засідання по справі, згідно якої НАЗК в особі Тернопільської обласної прокуратури звинувачувало мене, як міського голову, щодо т.з. «конфлікту інтересів». Суд виніс постанову, якою закрив провадження у зв’язку з відсутністю в моїх діях адміністративного правопорушення. Тобто звинувачення в «захмарних преміях» та інших додаткових нарахуваннях є неправомірними та нікчемними. Я дякую юридичній компанії «Міллер», яка представляла мою сторону в суді. Шкода, що час, який я був вимушений витратити на захист у суді, міг бути присвячений роботі для міста”, – зазначив Сергій Надал.

Суддя Ірина Марциковська постановила, що рішення про створення комісії з видачі премії міському голові не є незаконним. Вона відкинула доводи звинувачення про те, що комісія складається з осіб, які безпосередньо пов’язані з мером. При цьому суддя вирішила, що підписання документів від комісії про призначення премій було “номінальним обов’язком” Сергія Надала. окрім того, суддя зазначила, що розмір визначених меру премій та матеріальної допомоги не перевищував максимально можливого рівня і був однаковим з розмірами доплат працівникам ради. А розмір премій мера, навпаки, був меншим від розміру премій його окремих заступників та деяких керівників структурних підрозділів.

“У Надала не було реального конфлікту інтересів, оскільки діяв у рамках чинного законодавства України”, – заявила суддя.

Таким чином, суд вирішив закрити справу через відсутність факту адміністративного правопорушення.