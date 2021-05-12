Діяв не сам: ще одного поліцейського підозрюють у вимаганні 20 000 гривень хабаря

Ще одному поліцейському повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору сектору реагування патрульної поліції одного із відділень ГУНП в Тернопільській області в одержанні 20 тис грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, 6 травня 2020 року правоохоронці викрили поліцейського на отриманні 20 тис грн у водія за не притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Слідством з’ясовано, що інспектор реагування патрульної поліції діяв не сам, а у змові із колегою, якому на сьогодні теж повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України.

Розслідування здійснюють слідчі третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові за оперативного супроводу працівників управління внутрішньої безпеки та СБУ в Тернопільській області. Про це повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.