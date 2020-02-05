За статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідатиме водій рейсового автобусу.

Працівники поліції встановили причини відмови двом неповнолітнім дівчатам з багатодітної родини у проїзді, які мали пільгові квитки. Діти їхали з Тернополя до Копичинців.

За словами працівників відділу ювенальної превенції, водій автобуса не пустив дівчат до салону, оскільки прямував за іншим маршрутом. Доведеться відповідати кермувальнику перед законом за нецензурні слова та лайку в бік дітей.

Дії водія перевірятимуть представники укртрансбезпеки.